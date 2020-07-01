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MolaMola запустили в Украине

Прямо сейчас уже можно создавать кампании и поддерживать уже запущенные на сайте.

Об этом сообщил Антон Мотолько в Фейсбуке, пишет "Солидарность".

По словам Мотолько, запуск в Украине планировался на конец марта этого года, но вначале оказалось, что банк в Украине, который выбрали, не умеет в «токенизацию», потом начался коронавирус в Беларуси.

«Мы с Эдиком (Эдуардом Бабарико – прим. «С») еще зимой приняли решение попробовать запуститься без комиссий для самой площадки, как любит говорить Эдик — «проверить теорию». Но всё равно номинальную 1 гривну пришлось сделать, чтобы соблюсти законодательство Украины, —написал Антон Мотолько. — Суммарная комиссия банка, платёжной системы и МолаМола в Украине — 1% + 5 UAH c каждого платежа».


Напомним, после обыска и возбуждения уголовного дела Белгазпромбанк заблокировал площадку МолаМола в Беларуси. Платформа известна тем, что с ее помощью было реализовано много культурных, волонтерских и гражданских инициатив.
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