MolaMola запустили в Украине

Об этом сообщил Антон Мотолько в Фейсбуке , пишет "Солидарность"





По словам Мотолько, запуск в Украине планировался на конец марта этого года, но вначале оказалось, что банк в Украине, который выбрали, не умеет в «токенизацию», потом начался коронавирус в Беларуси.





«Мы с Эдиком (Эдуардом Бабарико – прим. «С») еще зимой приняли решение попробовать запуститься без комиссий для самой площадки, как любит говорить Эдик — «проверить теорию». Но всё равно номинальную 1 гривну пришлось сделать, чтобы соблюсти законодательство Украины, —написал Антон Мотолько. — Суммарная комиссия банка, платёжной системы и МолаМола в Украине — 1% + 5 UAH c каждого платежа».









Напомним, после обыска и возбуждения уголовного дела Белгазпромбанк заблокировал площадку МолаМола в Беларуси. Платформа известна тем, что с ее помощью было реализовано много культурных, волонтерских и гражданских инициатив.