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"Может, хватит издеваться над нами?" — видеообращение творческих людей Беларуси

Представители творческих профессий: актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты — записали видеообращениес требованием выпустить белорусских политзаключенных.

Творческие люди рассказали властям о беспределе / Еврорадио

Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям, Светлана Аникей, Павел Яскевич, Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, музыканты групп Intelligency и Weesp, передает "Еврорадио".

Вот оно, посмотрите:


"Я белорус и живу в Беларуси. В моей стране происходит беспредел ещё больший, чем за последние 26 лет. Он мне надоел. Я требую честных выборов", — начинает актёр Дмитрий Малащицкий.

"В нашей стране беда, наши кандидаты в тюрьме", — говорит актирса и певица Анастасия Шпаковская.

"Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честных выборов", — подхватывает актёр, кастинг-директор и режиссёр Виктор Бойко.

"Нас подбешивает, когда мы видим откровенное беззаконие", — просто замечают музыканты группы Intelligency.


"В нашей стране творится беспредел. Правоохранительные органы, которые обязаны охранять мои права и гражданскую позицию, почему-то берут на себя ответственность применять насилие только за то, что я прохожусь по проспекту или присутствую на пикетах", — добавляет хореограф Ольга Скворцова.

"Я заклікаю спыніць вылаў людзей як жывёл", — говорит актриса Светлана Аникей.

И ещё, и ещё, и ещё. Видео длится больше 12 минут. Самые частые слова: ужас, беспредел. Права, честные выборы. И просьба выпустить политзаключённых.
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