"Я белорус и живу в Беларуси. В моей стране происходит беспредел ещё больший, чем за последние 26 лет. Он мне надоел. Я требую честных выборов", — начинает актёр Дмитрий Малащицкий.





"В нашей стране беда, наши кандидаты в тюрьме", — говорит актирса и певица Анастасия Шпаковская.





"Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честных выборов", — подхватывает актёр, кастинг-директор и режиссёр Виктор Бойко.





"Нас подбешивает, когда мы видим откровенное беззаконие", — просто замечают музыканты группы Intelligency.









"В нашей стране творится беспредел. Правоохранительные органы, которые обязаны охранять мои права и гражданскую позицию, почему-то берут на себя ответственность применять насилие только за то, что я прохожусь по проспекту или присутствую на пикетах", — добавляет хореограф Ольга Скворцова.





"Я заклікаю спыніць вылаў людзей як жывёл", — говорит актриса Светлана Аникей.





И ещё, и ещё, и ещё. Видео длится больше 12 минут. Самые частые слова: ужас, беспредел. Права, честные выборы. И просьба выпустить политзаключённых.