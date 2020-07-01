Минск надеется на безвиз между ЕС и Беларусью

Данную мысль глава внешнеполитического ведомства высказал во время встречи с Европейском комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи в формате видеоконференции, пишет "Интерфакс"





"В своем выступлении В.Макей отметил в качестве важного достижения Восточного партнерства вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.





Там отметили, что в названном мероприятии также участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Участники встречи обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и Восточного партнерства (ВП), прошедших 11 и 18 июня 2020 г., а также дальнейшие шаги по выработке параметров функционирования инициативы в период после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.





"Макей напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок; наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов", - отметили в МИД Беларуси.





Белорусский министр выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП.









Макей предложил включить в число стратегических целей Восточного Партнерства ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами ("граница за час"). Напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной IT-школы Восточного партнерства.





"Глава МИД также высказался за подписание Евросоюзом базового соглашения с Беларусью.", - сообщили в пресс-службе.





Макей подчеркнул заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии Восточного партнерства в качестве прагматичной и инклюзивной инициативы, ориентированной на достижение конкретных результатов в интересах граждан.





Подтверждена готовность белорусской стороны принять в Минске осенью текущего года мероприятие высокого уровня Восточного Партнерства в контексте подготовки к полноформатному саммиту Восточного партнерства, планируемому в начале 2021 года.