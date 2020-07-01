Lufthansa возобновила полеты в Минск. Самолет встречали водной аркой
1 июля в Национальный аэропорт Минск из Франкфурта прибыл рейс авиакомпании Lufthansa, первый с середины марта, сообщает пресс-служба аэропорта. Такая пауза возникла из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, пишет TUT.BY.
Фото: airport.by
Самолеты Lufthansa не летали в Минск с 18 марта. Борт Embraer E-190 встречали по международному обычаю в мире авиации — водной аркой.
До конца июля на линии Франкфурт — Минск — Франкфурт планируется выполнение 3 рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в Минск возрастет до 5 раз в неделю, сообщили в аэропорту.
Кстати, Lufthansa была одной из первых европейских авиакомпаний, пришедших на белорусский рынок авиаперевозок. Регулярные полеты в Минск авиакомпания начала в 1992 году.
В июне турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал выполнять рейсы Стамбул — Минск — Стамбул. На июль планируется 4 рейса в неделю.
Фото: airport.by
В аэропорту напоминают, что Belavia приступила к выполнению чартерной программы: в расписании уже есть рейсы в Албанию, Турцию, Египет, планируется также Тунис, Черногория, Греция и Болгария.
18:15 01/07/2020
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