Lufthansa возобновила полеты в Минск. Самолет встречали водной аркой

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Самолеты Lufthansa не летали в Минск с 18 марта. Борт Embraer E-190 встречали по международному обычаю в мире авиации — водной аркой.





До конца июля на линии Франкфурт — Минск — Франкфурт планируется выполнение 3 рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в Минск возрастет до 5 раз в неделю, сообщили в аэропорту.





Кстати, Lufthansa была одной из первых европейских авиакомпаний, пришедших на белорусский рынок авиаперевозок. Регулярные полеты в Минск авиакомпания начала в 1992 году.





В июне турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал выполнять рейсы Стамбул — Минск — Стамбул. На июль планируется 4 рейса в неделю.



