



Тред постепенно дошел до 2020 года, и Раян Гослинг теперь так же точно и остроумно рассказывает ситуацию про нынешние президентские выборы. The Village Беларусь почитал, как молодая беларуска объясняет своему поколению, кто такие Бабарико и Цепкало.





01. Здесь стартует тред о президентских выборах в Беларуси 2020 года, альтернативных кандидатах, репрессиях и протестах, то есть о том, что происходит в стране прямо сейчас.





02. Еще до того, как все началось, часть оппозиции допетрила, что ни у кого из них по отдельности нет шансов даже просто пробиться на выборы, не говоря уже о победе, а вот если они объединятся и выставят единого кандидата — то может быть, и решила провести между собой праймериз.





03. В праймериз участвовали 6 человек, они катались по городам, собирали какие-то баллы, кто-то выбыл из соревнования по результатам неофициальных голосований в регионах, кого-то из них просто выгнали, но в итоге они все переругались и свернули праймериз, сославшись на коронавирус.





04. В этом году на регистрацию в ЦИК пришло рекордное количество потенциальных претендентов в кандидаты: целых 55, включая Николая Статкевича с женой, трех блогеров, мастера перманентного макияжа, штук 20 кандидатов протеста и пару серьезных людей.





05. Заседания в ЦИК прошли искрометно, одну претендентку в кандидаты Лидия Ермошина обвинила в том, что та пришла плюнуть в членов комиссии и заразить их коронавирусом; документы другого кандидата назвала инструкцией к чистящему средству, мол, читать невозможно.





06. В итоге зарегистрировали 15 инициативных групп, но я расскажу только о трех претендентах в кандидаты: Светлане Тихановской, Валерии Цепкало и Викторе Бабарико. Говорить об остальных просто нет смысла, потому что они либо непопулярны, либо пришли тупо пропиариться.





07. Светлана Тихановская — технический кандидат. Ее муж — блогер Сергей Тихановский, который ведет ютуб-канал «Страна для жизни», — сидел на сутках во время регистрации инициативных групп. Он отправил в ЦИК доверенное лицо со своими документами, но в регистрации ему отказали.





08. Отказали потому, что под документами не было его подписи, а была подпись только доверенного лица. При этом в 1994 году кандидат Лукашенко пришел в ЦИК вообще без паспорта, и его зарегистрировали. В итоге свои документы подала Светлана. Что удивительно, комиссия их одобрила.





09. Одна женщина из города Глубокое Витебской области, у которой Сергей брал интервью, говоря о Лукашенко, вспомнила сказку про таракана. Так слоганом кампании Тихановских стала фраза «стоп таракан, но пасаран», а ее символом — тапок, который присутствует на всех акциях.





10. Как только закончилась регистрация инициативных групп, Сергея Тихановского выпустили на свободу. Несмотря на то, что он не был зарегистрирован кандидатом в президенты, пикеты проводит именно он, Светлана на них не появляется.





11. Валерий Цепкало в 1994 году был одним из руководителей избирательного штаба Лукашенко, после выборов занимал пост заместителя министра иностранных дел, потом стал послом Беларуси в США и Мексике, называет себя основателем Парка высоких технологий.





12. Естественно, на каждом интервью его спрашивают, как, когда и почему он разочаровался в Лукашенко, на что Цепкало обычно уклончиво отвечает, что Рыгорыч просто морально устарел, а власть должна быть сменяемой, и шутит про увлечение своего бывшего босса сельским хозяйством.





13. Ну и самый популярный претендент в кандидаты: Виктор Бабарико, бывший председатель правления Белгазпромбанка, меценат, в 2008 году учредил благотворительный фонд помощи детям, финансировал издание книг Светланы Алексиевич, до выдвижения в президенты часто критиковал власть.





14. Бабарико стал рекордсменом по количеству собранных подписей: собрал почти 435 тысяч (у Цепкало более 200 тысяч), до этого представители оппозиции собирали максимум 180 тысяч подписей, то есть, народ реально готов за ним идти.





15. Виктор Бабарико считает, что Беларуси нужен не вождь, а менеджер, предлагает вернуть реальное разделение властей, которые сейчас полностью подконтрольны Лукашенко, раскрыть реальную статистику по коронавирусу, говорит об уважении к народу, от которого мы давно отвыкли.





16. Как я уже говорила, у беларусов нет доверия к оппозиции, так как эти люди в большинстве своем ничего из себя не представляют, поэтому на каждых выборах у нас начинается игра «найди среди кандидатов руку Москвы, ногу США, усы Лукашенко».





17. И Сергея Тихановского, и Валерия Цепкало, и Виктора Бабарико пытались уличить в том, что они либо ставленники Кремля (Бабарико и Тихановский), либо спарринг-партнеры бацьки (Цепкало и Бабарико), но после того, как Лукашенко прошелся по каждому из них, подозрения ушли.









18. Первое время все было более-менее нормально, кандидаты спокойно собирали подписи, но потом начали набирать бешеную популярность, и наш жэстачайшы бацька испугался, хотя и твердит об обратном. Примерно с этого момента начинаются репрессии.





19. Лукашенко снова отличился красноречием, назвал Тихановского шелудивым, Цепкало хряком, а Бабарико мошенником, а также сказал, что женщина не может быть президентом нашей страны.





20. Про историю с хряком я даже расскажу отдельно. Валерий Цепкало в одном из своих интервью сказал, что Лукашенко очень нравился его бабушке, потому что «знал, сколько свиноматка может родить поросят». Рыгорыч, со свойственной ему тактичностью, ответил, что количество поросят зависит еще и от хряка. «И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то немного». Это был намек на то, что жена Валерия Цепкало, Вероника, делала ЭКО.





21. Виктор Бабарико подал жалобу на Лукашенко в ЦИК за клевету и потребовал снять Рыгорыча с конкурса, еще несколько человек подали на него жалобы в ЦИК и СК за оскорбление женщин, но, естественно, их всех послали куда подальше, потому что Александр Григорьевич у нас неприкасаемый.





22. СМИ начинают проводить опросы в стиле «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье?» Во всех опросах Лукашенко стабильно набирает от 3 до 7 процентов голосов, с большим отрывом лидирует Бабарико.





23. В связи с этим власти просто запретили проводить подобные опросы в СМИ, мол, они нерепрезентативые (что правда) и вообще у вас права на это нет, а всеми любимый народный избранник получает новое прозвище «Саша 3%».





24. Сувернирный магазин Symbal.by выпускает футболки с надписью «Психо3%», санстанция приехала к ним с проверкой и потребовала закрыть цех из-за нарушений, которые «угрожают национальной безопасности».





25. Первым из кандидатов под репрессии попал Сергей Тихановский. 29 мая он мирно проводит пикет по сбору подписей за свою жену Светлану в Гродно, когда власти решили устроить провокацию, наняв для этого проститутку.





26. Женщина пыталась вывести его из себя, хватала за руки, но Тихановский спокойно на нее реагировал и просто старался отойти от нее подальше. Тут появились сотрудники милиции, и провокаторша начала жаловаться, что Сергей не отвечает на ее вопросы. Один из ментов лег на землю и начал картинно корчиться от боли, в итоге Тихановского и членов его инициативной группы повязали за нападение на милиционера, которого он пальцем не трогал. Самое интересное в этой ситуации то, что несколькими часами ранее Лукашенко фактически анонсировал это цирковое представление.





27. В ночь с 3 на 4 июня на даче у Сергея Тихановского проводили обыск. Первая бригада ничего не нашла, вторая бригада ничего не нашла, третья (!) бригада нашла за диваном (!!) 900 тысяч долларов наличными.





28. В итоге Тихановский сидит на сутках, штук 20 членов его инициативной группы тоже на сутках, Николая Статкевича и Павла Северинца тоже загребли, хотя они даже в выборах не участвуют, а просто присутствовали на некоторых пикетах Тихановского.





29. Светлане Тихановской, которая ввязалась во все это только ради мужа, позвонили с неизвестного номера с угрозой забрать у нее детей, из-за чего она думала сняться с выборов, но потом решила продолжить борьбу; ее поддержала семья Цепкало.





30. В конце мая Лукашенко анонсирует смену правительства, якобы он каждый раз делает так перед выборами (ни разу такого не было), чтобы люди посмотрели, с какой командой он собирается работать после победы.





31. Вторым из кандидатов, попавших под репрессии, стал Виктор Бабарико, и именно это является причиной протестных акций в Минске и многих других городах, которые начались на той неделе.





32. Виктор Бабарико в течение 20 лет занимал должность председателя правления Белгазпромбанка, 20 лет к его работе не было никаких нареканий, но тут он решил баллотироваться в президенты, да еще и люди стали его поддерживать, поэтому в банк нагрянула проверка.





33. Комитет госконтроля со скоростью Януковича, убегающего в Ростов, начал клепать уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, взяточничестве, мошенничестве и хищении средств. 18 июня был задержан сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард.





34. Надо сказать, что когда в мошенничестве обвиняли только друзей Бабарико, он заявил, что все деньги, которые у них нашли, это его деньги: мол, он им отдал их на хранение и планировал обозначить их в своей декларации о доходах, поэтому нечего невиновных людей трогать.





35. К счастью, Виктор Бабарико — это полная противоположность Лукашенко, в том числе и в интеллектуальном плане, поэтому задержание не стало для него и его штаба неожиданностью, на этот случай у его команды был готов план Б.





36. Но сначала о том, как их загребли: Виктор Дмитриевич с сыном ехали подавать часть подписей в комиссию, их стопанули и увезли в Департамент финансовых расследований КГК. К ним не пустили юристов якобы из-за учений в здании, те просто стояли под дверями несколько часов.





37. 18 июня люди в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Барановичах, Лиде, Бобруйске, Молодечно, Жлобине вышли на улицы и начали выстраиваться в «цепи солидарности» в поддержку Бабарико, автомобилисты сигналили, митингующие скандировали «выпускай!». Первая акция длилась 7 часов, люди стояли на улицах до половины первого ночи, милиция в мегафон кричала, чтобы все разошлись, мол, ваши действия незаконны, тут выкатили автозаки. На следующий день митинги прошли снова, уже с ОМОНом и традиционным хапуном.





38. Я говорила, что Бабарико предусмотрел такое развитие событий. Во-первых, он заранее подписал документы, нужные для регистрации кандидатом в президенты, его штаб отвез их в ЦИК. Во-вторых, выпустил видео с предложением инициировать референдум об изменении конституции.





39. Кстати, Бабарико все еще имеет право участвовать в выборах, так как отказать ему в регистрации ЦИК имеет право только после обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, а никакого суда пока не было.





40. Я так много пишу именно об этом кандидате, потому что именно его поддерживает большинство, в случае нерегистрации часть его электората, скорее всего, перейдет к Валерию Цепкало. за Светлану Тихановскую люди вряд ли станут голосовать на полном серьезе.





41. Вы, наверное, соскучились по Александру Григорьевичу. Давайте расскажу, как он собрал свои два миллиона подписей. Очень долгое время никто нигде не видел его пикетов, в его штабе это объяснили тем, что Александр Григорьевич просто слишком крут для них, а чтобы за него подписаться, можно прийти в штаб объединения «Белая Русь» — и желающих, мол, вагон.





42. Естественно, использовался административный ресурс, за него просто заставляли подписываться сотрудников госпредприятий и студентов, по-другому собрать два миллиона подписей просто невозможно. Но потом штаб Рыгорыча решил, что пикеты все-таки не помешают. Первый пикет с песнями и танцами (ладно, только с песнями, танцев вроде не было) проводился у одного из торговых центров, активистов БРСМ (бесполезная провластная молодежная организация) и прочих личностей организованно привезли туда на нескольких автобусах.









43. На журналиста радио «Свобода», который интервьюировал присутствующих, напала группа молодых людей в майках и кепках с символикой кампании Лукашенко с вопросами, сколько ему заплатил Госдеп США за дестабилизацию обстановки в стране.





44. А дальше было еще лучше. Через какое-то время эта же группа докопалась до главы предвыборного штаба Лукашенко (!!) Михаила Орды и кричала «Сколько вам заплатили за эфир?» и «Зачем вы собираете подписи, если у вас их и так 1,5 миллиона?» То есть, эти поцреоты вообще ни в зуб ногой, за кого они топят.





45. А еще в свете последних событий ждем атаки на Валерия Цепкало, так как Лукашенко угрожал вытащить какой-то компромат на него и рассказать, почему он на самом деле ушел с поста главы ПВТ.





46. 20 июня Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение, но его документы в ЦИКе приняли. Адвокат Бабарико не смог назвать статью, по которой тот проходит, в рамках подписки о неразглашении материалов дела, КГБ комментариев не дает.





47. Допустим, Виктор Бабарико действительно виновен: он совершил экономическое преступление и сидит в СИЗО. Для сравнения: зимой глава Докшицкого райисполкома случайно во время охоты застрелил человека. Его сняли с поста и… сделали главой Тумиловичского сельсовета того же района.





48. В 2011 Белгазпромбанк под руководством Бабарико начал собирать корпоративную коллекцию картин беларуских художников и возвращать их в страну. Всего было собрано 150 работ общей стоимостью в 20 миллионов долларов, они висели в свободном доступе в галерее Арт-Беларусь.





49. До этого года власти относились к проекту сугубо положительно, теперь же картины «приобщены к делу» © и находятся в хранилище галереи, вместо них на стенах наклеены QR-коды со ссылками на биографии авторов и истории полотен, а сами полотна будут показывать только на проекторе.





50. Напомню: сын Виктора Бабарико Эдуард тоже сидит в СИЗО по обвинению в уклонению от уплаты налогов. Эдуард является сооснователем краудфаундинговой платформы mola-mola, с помощью которой собирались деньги на средства защиты для врачей и помощь участникам акций за независимость.





51. 11 июня mola-mola перестала принимать средства, так как Белгазпроманк, где было введено временное руководство во главе с бывшей председательницей НБРБ Надеждой Ермаковой, при которой произошло несколько девальваций, заблокировал возможность осуществлять операции.





52. Очень важно отметить кое-что про митинги: если раньше они происходили только в Минске и крупных областных городах, то теперь люди выходят на улицы и в регионах, даже в небольших районных городках с населением в 20-40 тыс. человек. И их никто не организовывает, у этих митингов нет лидеров, люди просто сами выходят и собираются в «цепи солидарности».





53. Пакуют всех: журналистов, фотографов, операторов, задержали глухонемого парня, врача-онколога, кого-то просто выдрали из очереди за шаурмой (да, серьезно), ну и, естественно, вяжут людей в майках с гербом «погоня». Милиция в Ганцевичах применяет удушающий прием, который стал причиной смерти Джорджа Флойда в Миннесоте. Людям, которые в Молодечно отбивали задержанных у ОМОНа, грозит до 5 лет лишения свободы.





54 .Лукашенко заявляет, что если он поведет себя демократично, то потеряет страну. Он также разрешил применять оружие некой частной охранной организации.





55. Сергею Тихановскому продлили срок пребывания в карцере за паутину под потолком.





56. Сотрудники милиции, министерства внутренних дел, таможни и вооруженных сил присоединяются к анонимному флешмобу в поддержку перемен.









К флешмобу присоединяются сотрудники КГБ и ОМОНа, но это ничего не значит, потому что абсолютное большинство силовиков все равно предано Саше-3%.





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57. Саша-3% знает о своем новом титуле, очень просит не обзываться, потому что сам он никого не обзывал.





58. Люди начинают звонить в милицию с вопросами «Как мне доехать до собеседования/ГУМа/ЦУМа/как правильно стоять в очереди за скидками, чтобы меня не упаковали в автозак?» Одной девушке сотрудник РОВД ответил: «Не хотите в автозак — сидите дома».





59. Руководство магазина Symbal.by приняло решение закрыться, люди выстроились в огромные очереди, чтобы купить там что-нибудь и поддержать магазин рублем. Никогда не угадаете, что случилось дальше. ПРИЕХАЛИ АВТОЗАКИ! Уже и в магазин в этой стране спокойно сходить нельзя.





60. 25 июня был задержан популярный беларуский блогер Игорь Лосик (@belamova), его дом обыскали 9 человек в штатском, самого Игоря увезли в неизвестном направлении. За что? Наш министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что уличные акции организовываются через телеграм-каналы, и вот теперь, видимо, начинается зачистка. Блогер Игорь Лосик является подозреваемым по статье УК РБ об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.





61. Лукашенко признался, что лично отдал приказ разобраться с Сергеем Тихановским (как будто мы не догадывались).





62. В избиркомах начинаются проверки подписей, в одном из районом Гомеля забраковали 4.870 подписей за Бабарико и 1.956 за Цепкало, в Светлогорске Цепкало не засчитали еще 1.221 подпись. Во Фрунзенском район Минска забраковали 47 тысяч подписей за Бабарико и 18 тысяч подписей за Цепкало. Ну и какой смысл запариваться и так грязно убирать их с дороги, если можно просто придираться к подписям?





63. МВД начало проверку о противоправной деятельности Валерия Цепкало. Заявление на него написал турецкий бизнесмен, который сначала был одним из подрядчиков объектов ПВТ, а потом строил дом самого Валерия Цепкало. Якобы претендент в кандидаты не заплатил ему за оказанные услуги. В своем заявлении Седат Игдеджи утверждает, что Валерий Цепкало импотент и болен гепатитом, а также что он пользовался услугами проституток и имел половые контакты с мужчинами.





64. Территориальные комиссии завершили проверку подписей, одобрены 1,9 млн подписей за Лукашенко, 165к подписей за Бабарико, 104к за Тихановскую + подписи еще трех, более слабых, кандидатов. Из 160к подписей за Валерия Цепкало действительными признаны только 75к, он выбывает из гонки.









65. То есть пока участие в выборах продолжают 6 кандидатов, и тут есть кое-что интересное: Анна Канопацкая заявляла, что собрала 110к подписей, но ЦИК признал действительными 146к. Сергей Черечень собрал 106к, а ЦИК признал 143к. Андрею Дмитриеву засчитали 106к, тут без несоответствий.





Продолжение следует...