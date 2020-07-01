Гомельчанин Евгений Яковенко месяц добивался того, чтобы в свидетельстве о смерти отца указали настоящую причину - коронавирусную инфекцию. 68-летний отец парня умер в конце мая в больнице скорой помощи, а до этого лежал в онкодиспансере. Туда он попал на плановое лечение, а в итоге заразился коронавирусом.





- Лечили в разных больницах, отцу становилось все хуже, а умер он через полчаса после того, как его положили на ИВЛ… В свидетельстве о смерти главной причиной указали онкологию, но я уверен, что с раком он жил бы еще годы, а не сгорел бы за три недели.





На второй странице справки, среди других обстоятельств смерти, указали COVID-19. То есть это такие попутные обстоятельства, которые не идут в причину смерти. Я возмутился этой неправдой, - рассказывает Евгений « КП ».





Молодой человек говорит, что начмед больницы настойчиво предлагал не делать вскрытие. Но Евгений, несмотря на свои чувства и переживания, добился вскрытия и того, чтобы свидетельство о смерти было предварительным, а не окончательным.





- Если человек умер от коронавируса, а ему пишут, что от рака - это издевательство. Раз отца не удалось спасти, то пускай хотя бы признали, от чего он умер. Хотелось справедливости и предупредить других людей, что COVID-19 - это страшно. Ведь по официальным данным статистики складывается впечатление, что коронавирус не так уж опасен, - объяснил свою позицию Евгений.









Дополнительные анализы отправили в Минск, результатов пришлось ждать целый месяц. И 30 июня Евгению выдали окончательное свидетельство о смерти отца - там в основных причинах указали уже не онкологию, а «Синдром респираторного расстройства», вирусную пневмонию и коронавирусную инфекцию.





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- Теперь мы знаем, что 23 мая как минимум на одного человека больше умерло от коронавируса, чем по официальной статистике, - отметил гомельчанин.





Он добавил, что после смерти любимого человека, конечно, не до вскрытия, но это - пожалуй, был единственный путь добиться правды.