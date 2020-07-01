Что за необычные наручники покупает витебская милиция накануне выборов?
Закупку партии наручников стоимостью 4550 рублей проводит Управление внутренних дел Витебского облисполкома. Что в них необычного?
фото носит иллюстративный характер
Согласно документации закупки, витебская милиция приобретает 35 штук так называемых конвойных наручников. Эти наручники отличаются от тех, которыми обычно оснащены патрульные милиционеры, тем, что браслеты в них соединены относительно длинной цепью.
Закупаемые наручники должны быть выполнены из вороненой или оцинкованной стали, а их браслеты соединяться между собой цепью длиной от 40 до 50 сантиметров.
Оплачивается закупка за счет бюджетных средств, а поставить партию конвойных наручников УВД Витебского облисполкома должны до 20 июля.
Источник: vitebsk.cc
16:29 01/07/2020
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