



Так, как сообщается на сайте «Минскводоканала», за 29 июня к ним поступили жалобы с 59 адресов Минска. По каждому обращению выехали специалисты предприятия - они оценивали качество воды и брали пробы. Дальше пробы исследовали в санитарно-эпидемиологической службе.





В результате исследований выяснилось, что вода безопасна для питья и полностью соответствует требованиям нормативных документов. Правда, в этом власти нас убеждали и тогда, когда воду пить было категорически нельзя!





Как отмечают сейчас в «Минскводоканале», минчане жалуются на запах, но большинство проб зафиксировали только запах хлорки.





- Это обусловлено технологией подготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность, - сообщает предприятие.









30 июня были взяты пробы по 20 адресам. В них также не было выявлено никаких отклонений в качестве воды. Но несмотря на это, минчане продолжают давать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах.





- Мы понимаем обеспокоенность граждан и готовы идти им на встречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов. Также приносим жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства, - сообщают в «Минскводоканале».