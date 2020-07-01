Пятилетняя девочка выпала из окна в день своего рождения
Несчастный случай произошел в Пинском районе
Пятилетняя девочка выпала из окна мансардного этажа частного дома, с высоты около 4,5 метра.
Как сообщает СК, 30 июня ребенок находился в доме с родителями, братом и сестрой. Взрослые были на первом этаже, когда малышка поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, где было открыто окно.
Родители услышали крик ребенка, после чего обнаружили дочь лежащей на земле.
В результате падения с высоты около 4,5 метра девочка получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.
По данному факту проводится проверка.
13:19 01/07/2020
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