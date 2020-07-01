Белорус умер во время отдыха в Италии
В Италии, в провинции Савона, во время отдыха на пляже умер 38-летний белорус
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ЧП произошло 30 июня в коммуне Вадо-Лигуре, в районе 14.30 было получено срочное сообщение о том, что купающемуся в воде напротив общественного пляжа стало плохо, передает interfax.by со ссылкой на итальянское издание SavonaNews.
Отмечается, что спасатели оперативно доставили мужчину на берег, однако спасти его не удалось.
11:16 01/07/2020
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