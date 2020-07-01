



И вот что ответили в МВД.





"В соответствии с законодательством (Прим.: указ «Об органах финрасследований КГК Беларуси» от 16 июля 2008 года) контроль за деятельностью органов финрасследований осуществляется действующим президентом Беларуси и председателем Госконтроля, а надзор за исполнением законодательства - генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами в пределах их компетенции", - прокомментировали в пресс-службе.





Таким образом, по заявлению МВД, никто иной, никакое другое ведомство, не вправе вмешаться в служебную деятельность работников органов финрасследований, кроме вышеназванных должностных лиц.





При этом граждане либо организации, которые считают, что их права были ущемлены, могут обжаловать это в вышестоящем органе или направив обращение вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.





Также у МВД нет и полномочий для осуществления оценки процессуальных решений сотрудников КГК.





"Подобные обращения, рассмотрение которых не относится к компетенции органов внутренних дел, а также не отвечающие установленным требованиям, в МВД оставляются без рассмотрения по существу и направления ответов заявителям", - резюмировали в ведомстве.