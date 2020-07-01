+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МВД о незаконности задержания Бабарико и пропаже подписных листов: А мы тут ни при чем

Белорусы несут в милицию заявления с просьбой проверить законность задержания Виктора Бабарико с сыном Эдуардом сотрудниками ДФР Госконтроля, а также просят разыскать их подписные листы в поддержку Бабарико


И вот что ответили в МВД.

"В соответствии с законодательством (Прим.: указ «Об органах финрасследований КГК Беларуси» от 16 июля 2008 года) контроль за деятельностью органов финрасследований осуществляется действующим президентом Беларуси и председателем Госконтроля, а надзор за исполнением законодательства - генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами в пределах их компетенции", - прокомментировали в пресс-службе.

Таким образом, по заявлению МВД, никто иной, никакое другое ведомство, не вправе вмешаться в служебную деятельность работников органов финрасследований, кроме вышеназванных должностных лиц. 

При этом граждане либо организации, которые считают, что их права были ущемлены, могут обжаловать это в вышестоящем органе или направив обращение вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. 

Также у МВД нет и полномочий для осуществления оценки процессуальных решений сотрудников КГК.

"Подобные обращения, рассмотрение которых не относится к компетенции органов внутренних дел, а также не отвечающие установленным требованиям, в МВД оставляются без рассмотрения по существу и направления ответов заявителям", - резюмировали в ведомстве.
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]