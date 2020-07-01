+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

С Богом! Как священники-байкеры отправились в паломничество

Трое молодых священнослужителей начали свой путь в Пинске.

 

© Sputnik Артем Кирьянов


За шесть дней на своих байках они преодолеют более 1500 километров. Паломничество закончится 1 июля в национальном санктуарии Божьей Матери в Будславе.

Трое священников Пинской римско-католической епархии отправились в паломничество в Будславский национальный санктуарий.

Форму духовного путешествия священнослужители выбрали необычную: дорогу до святыни они проедут на своих байках.

Пилигримка займет 6 дней, за это время паломники проедут более 1500 километров. В маршрут включены места особого почитания Девы Марии в Беларуси. Это Пинск, Логишин, Брест, Трокели, Гудогай, Браслав, Белыничи, Барановичи и Будслав.

В костелах священники останавливаются для молитвы перед иконой Богородицы и совершения Святой Мессы. 1 и 2 июля пилигримы примут участие в торжествах по случаю праздника иконы Матери Божьей в Будславе.

В нынешнем году традиционные пешие паломничества в Будслав отменены из-за эпидемиологической обстановки. Тем не менее, запрета на индивидуальные пилигримки в национальном санктуарии нет.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]