С Богом! Как священники-байкеры отправились в паломничество

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За шесть дней на своих байках они преодолеют более 1500 километров. Паломничество закончится 1 июля в национальном санктуарии Божьей Матери в Будславе.





Трое священников Пинской римско-католической епархии отправились в паломничество в Будславский национальный санктуарий.





Форму духовного путешествия священнослужители выбрали необычную: дорогу до святыни они проедут на своих байках.





Пилигримка займет 6 дней, за это время паломники проедут более 1500 километров. В маршрут включены места особого почитания Девы Марии в Беларуси. Это Пинск, Логишин, Брест, Трокели, Гудогай, Браслав, Белыничи, Барановичи и Будслав.





В костелах священники останавливаются для молитвы перед иконой Богородицы и совершения Святой Мессы. 1 и 2 июля пилигримы примут участие в торжествах по случаю праздника иконы Матери Божьей в Будславе.





В нынешнем году традиционные пешие паломничества в Будслав отменены из-за эпидемиологической обстановки. Тем не менее, запрета на индивидуальные пилигримки в национальном санктуарии нет.



