Ольга Шибко. ообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста





Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.



