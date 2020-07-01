+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

С первого раза не получится: суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов"

Сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]