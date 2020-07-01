С первого раза не получится: суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором
С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов"
Сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.
Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.
09:49 01/07/2020
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