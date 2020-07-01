+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Беларусь не в «красном» списке: ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля

Беларуси нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в «красный» список.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Сначала «зеленый» список содержал 54 страны. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и — при условии взаимных шагов — Китай.


В «красный» список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Издание не уточняет, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков, в том числе из Беларуси. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Беларуси потенциально возможны исключения.
mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]