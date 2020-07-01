Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.





Сначала «зеленый» список содержал 54 страны. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и — при условии взаимных шагов — Китай.









В «красный» список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.





Издание не уточняет, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков, в том числе из Беларуси. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Беларуси потенциально возможны исключения.



