Беларусь не в «красном» списке: ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля
Беларуси нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в «красный» список.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
Сначала «зеленый» список содержал 54 страны. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и — при условии взаимных шагов — Китай.
В «красный» список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.
Издание не уточняет, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков, в том числе из Беларуси. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Беларуси потенциально возможны исключения.
08:14 01/07/2020
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