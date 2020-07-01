Освободить Виктора Бабарико! Открытое письмо по «делу Белгазпромбанка»

Дмитрия Сурского - главы Белорусского союза дизайнеров. Текст появился на странице в фейсбуке главы Белорусского союза дизайнеров.





Авторы петиции отмечают: "Стварэнне калекцыі Белгазпрамбанку - беспрэцэдэнтны выпадак у культурным жыцці Беларусі. Карціны прадстаўляюць выключнае значэнне не толькі для беларускай, але і для сусветнай культуры".





Коллекция, которая на сегодня неизвестно где находится, создана благодаря Виктору Бабарико. Также, упоминаются многие культурные проекты, созданные совместно и при поддержке "Белгазпромбанка" и лично Виктора Бабарико.

— Мы лічым, што заслугі перад грамадствам і дзяржавай, станоўчая рэпутацыя Бабарыка вартыя таго, каб не абмяжоўваць іх волю, — говорится в завершение текста.





Письмо подписали Дмитрий Сурский, культуролог Татьяна Бембель, дизайнер Владимир Цеслер, режиссер Николай Пинигин, драматург Алексей Дударев, художник Рыгор Ситница, экс-первый замминистра культуры Владимир Гилеп и другие.



