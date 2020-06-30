Сайт nn.by снова не работает - по решению ОАЦ при президенте
Сайт nn.by снова не работает. Вечером 30 июня редакция сообщила, что, по её сведениям, решение об отключении принято Оперативно-аналитическим центром при президенте. "Наша Нива" призывает её читать на сайте Nashaniva.by и в соцсетях.
Несколько дней читать независимое издание приходилось по другому адресу, поскольку редакция упустила момент, когда нужно было заплатить за регистрацию домена. 30 июня стало известно, что проблему якобы удалось решить и nn.by стал доступен. Как оказалось, ненадолго, передает "Еврорадио".
21:50 30/06/2020
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