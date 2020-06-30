Сайт nn.by снова не работает - по решению ОАЦ при президенте

Сайт nn.by снова не работает. Вечером 30 июня редакция сообщила, что, по её сведениям, решение об отключении принято Оперативно-аналитическим центром при президенте. "Наша Нива" призывает её читать на сайте Nashaniva.by и в соцсетях.