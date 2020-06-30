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В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

Картину разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Картина была написана еще в 2009 году / фото Daily Mail 

В одном из соборов Британии на алтарь выставили "Тайную вечерю" с темнокожим Христом. Об этом сообщает Daily Mail

Картину, которая является вариацией на тему фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», разместили в Сент-Олбанском соборе в британском графстве Хартфордшир. Полотно появилось в знак поддержки с движением Black Lives Matter. Картина была написана еще в 2009 году художницей Лорной Мэй Уодсворт. 

"Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", - заявил настоятель. 


Сама автор картины не считает, что Христа надо изображать исключительно со светлой кожей. "Эксперты согласны в том, что у него (Христа, - ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же точно, как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", - подчеркнула художница. 

Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал сносить статуи Иисуса Христа из-за его белой кожи, что якобы отражает превосходство белой расы.
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