Картина была написана еще в 2009 году / фото Daily Mail





В одном из соборов Британии на алтарь выставили "Тайную вечерю" с темнокожим Христом. Об этом сообщает Daily Mail





Картину, которая является вариацией на тему фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», разместили в Сент-Олбанском соборе в британском графстве Хартфордшир. Полотно появилось в знак поддержки с движением Black Lives Matter. Картина была написана еще в 2009 году художницей Лорной Мэй Уодсворт.





"Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", - заявил настоятель.









Сама автор картины не считает, что Христа надо изображать исключительно со светлой кожей. "Эксперты согласны в том, что у него (Христа, - ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же точно, как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", - подчеркнула художница.





Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал сносить статуи Иисуса Христа из-за его белой кожи, что якобы отражает превосходство белой расы.