Лидер группы «Дай дарогу!»: Мы еще не были столь сильными как сейчас

– То, что белорусов обманывали четыре раза подряд, убедились все – даже пенсионеры. О том, что наш действующий президент не будет синими руками держаться за власть, тоже слышали все. Но ситуация говорит об обратном, – заявил Юрий Стыльский. – Задерживают активистов, садят конкурентов.





Отметив, что, по его мнению, в мире «нет людей, которые захотели бы быть вновь одураченными», музыкант сказал, что каждый в состоянии решить, каким будут эти выборы.





– За все время мы еще не были столь сильными как сейчас. Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь! – заявил Стыльский.









Ранее группа «Дай дарогу!» поддержала цифровой флешмоб «Я мы 97%» — в знак солидарности с теми, кто выступает за честные выборы.