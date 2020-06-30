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Лидер группы «Дай дарогу!»: Мы еще не были столь сильными как сейчас

Лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский записал видеообращение в поддержку проведения в Беларуси честных выборов.


– То, что белорусов обманывали четыре раза подряд, убедились все – даже пенсионеры. О том, что наш действующий президент не будет синими руками держаться за власть, тоже слышали все. Но ситуация говорит об обратном, – заявил Юрий Стыльский. – Задерживают активистов, садят конкурентов.

Отметив, что, по его мнению, в мире «нет людей, которые захотели бы быть вновь одураченными», музыкант сказал, что каждый в состоянии решить, каким будут эти выборы.

– За все время мы еще не были столь сильными как сейчас. Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь! – заявил Стыльский.


Ранее группа «Дай дарогу!» поддержала цифровой флешмоб «Я мы 97%» — в знак солидарности с теми, кто выступает за честные выборы.
"Солидарность"
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