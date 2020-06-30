Несколько дней воду из-под крана нельзя было пить / sb.by​





"Наша химико-биологическая лаборатория выезжает по всем адресам, откуда поступают сигналы, и берет пробы, — рассказали на предприятии. — Но на данный момент они не показывают никаких отклонений".





"Минскводоканал" обещает, что исследования продолжатся, об их результатах станет известно в ближайшее время.





Вода с неприятным запахом в Московском и Фрунзенском районах появилась утром 24 июня (позже проблема частично затронула и другие районы). На следующий день власти объявили, что её нельзя пить. На улицах в течение нескольких дней стояли автоцистерны с водой. Запрет на использование воды из-под кранов во Фрунзенском и Московском районах был снят 27 июня. Обстоятельства появления некачественной воды выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.