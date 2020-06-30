"Минскводоканал" по-прежнему получает жалобы на неприятный запах воды
"Минскводоканал" по-прежнему получает жалобы на неприятный запах воды, сообщает sb.by. Они начали приходить 30 июня от жителей домов по улицам Притыцкого, Сердича, Лынькова, Либкнехта и других.
Несколько дней воду из-под крана нельзя было пить / sb.by
"Наша химико-биологическая лаборатория выезжает по всем адресам, откуда поступают сигналы, и берет пробы, — рассказали на предприятии. — Но на данный момент они не показывают никаких отклонений".
"Минскводоканал" обещает, что исследования продолжатся, об их результатах станет известно в ближайшее время.
Вода с неприятным запахом в Московском и Фрунзенском районах появилась утром 24 июня (позже проблема частично затронула и другие районы). На следующий день власти объявили, что её нельзя пить. На улицах в течение нескольких дней стояли автоцистерны с водой. Запрет на использование воды из-под кранов во Фрунзенском и Московском районах был снят 27 июня. Обстоятельства появления некачественной воды выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.
19:42 30/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение