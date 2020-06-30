+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

СК — о трагедии в Минске, где мужчина выбросил с балкона ребёнка и прыгнул сам

По факту гибели в Минске мужчины и ребёнка возбуждено уголовное дело, статья — "Убийство заведомо малолетнего" (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На месте происшествия / sk.gov.by​

Трагедия случилась утром 30 июня — из окна жилого дома по улице Грибоедова прыгнул мужчина. Утверждалось, что перед этим он выбросил из окна ребёнка и собаку. Как пишет kp.by, соседи говорят, что мужчина не хотел отдавать жене дочь. Отцу было 34 года, дочери — 1,5 года.

СК подтверждает, что возле дома были найдены тела мужчины, ребёнка и собаки. У них были "признаки падения с высоты". Выяснилось, что мужчина был дома с дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей 29-летней сожительницы и поджёг их в ванной комнате. После этого он взял дочь, собаку и пошёл на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил собаку, потом — дочь. Тогда он прыгнул сам.

Предполагается, что мужчина совершил это на почве конфликта с бывшей сожительницей — матерью девочки. Следователи получили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, родственников ребёнка и знакомых мужчины. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]