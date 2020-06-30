На месте происшествия / sk.gov.by​





Трагедия случилась утром 30 июня — из окна жилого дома по улице Грибоедова прыгнул мужчина. Утверждалось, что перед этим он выбросил из окна ребёнка и собаку. Как пишет kp.by , соседи говорят, что мужчина не хотел отдавать жене дочь. Отцу было 34 года, дочери — 1,5 года.





СК подтверждает, что возле дома были найдены тела мужчины, ребёнка и собаки. У них были "признаки падения с высоты". Выяснилось, что мужчина был дома с дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей 29-летней сожительницы и поджёг их в ванной комнате. После этого он взял дочь, собаку и пошёл на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил собаку, потом — дочь. Тогда он прыгнул сам.





Предполагается, что мужчина совершил это на почве конфликта с бывшей сожительницей — матерью девочки. Следователи получили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, родственников ребёнка и знакомых мужчины. Назначены судебно-медицинские экспертизы.