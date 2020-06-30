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Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В качестве профиля он выбрал биологию, конкурс на нее составил 6,5 человека на место.





Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году нужно было сдать два экзамена — биологию и химию. Биологию абитуриенты писали 24 мая, химию — 31-го. Проходной балл составил 138 из 200, после проведения резервного дня он не изменился.





Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.





В прошлом учебном году Коля Лукашенко неплохо выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, а на областном — получил диплом третьей степени.





До поступления в Лицей БГУ Коля учился в средней школе в Острошицком Городке Минского района, где находится одна из резиденций Лукашенко.





Также в лицее обсуждают информацию о том, что среди поступивших на гуманитарный профиль есть и внучка Лукашенко Дарья. Кстати, там же сейчас учится и ее старшая сестра Анастасия — дочь Дмитрия Лукашенко.





Чтобы поступить в 10 класс гуманитарного профиля, нужно было сдать английский язык и обществоведение. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место, проходной балл в итоге равнялся 151 из 200.