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СМИ: Коля Лукашенко будет учиться в лицее БГУ - вместе со своей племянницей

Коля Лукашенко, младший сын главы Беларуси, поступил в 10-й класс Лицея БГУ.

архивное фото

Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В качестве профиля он выбрал биологию, конкурс на нее составил 6,5 человека на место.

Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году нужно было сдать два экзамена — биологию и химию. Биологию абитуриенты писали 24 мая, химию — 31-го. Проходной балл составил 138 из 200, после проведения резервного дня он не изменился.

Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

В прошлом учебном году Коля Лукашенко неплохо выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, а на областном — получил диплом третьей степени.

До поступления в Лицей БГУ Коля учился в средней школе в Острошицком Городке Минского района, где находится одна из резиденций Лукашенко.

Также в лицее обсуждают информацию о том, что среди поступивших на гуманитарный профиль есть и внучка Лукашенко Дарья. Кстати, там же сейчас учится и ее старшая сестра Анастасия — дочь Дмитрия Лукашенко

Чтобы поступить в 10 класс гуманитарного профиля, нужно было сдать английский язык и обществоведение. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место, проходной балл в итоге равнялся 151 из 200.
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