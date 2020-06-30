Обоим назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год. Приговор был вынесен 22 июня т.г. и был опубликован на сайте суда. «Белорусский партизан» ознакомился с этим документом.





В уголовном деле, возбужденном против фигурантов, речь шла о событиях 20 февраля 2016 года. На тот момент Василий Парфенков был бойцом добровольного отряда «Организации украинских националистов» (ОУН), а Кохановский – его командиром. 20 февраля добровольцы отряда устроили в центре Киева массовые беспорядки, ворвались и разгромили офисы компании «СКМ», принадлежащей пророссийскому олигарху Ринату Ахметову, российского отделения «Альфа-банка» и разбили окна в офисе «Сбербанка России».





Примечательно, что погромщиков было несколько десятков, а перед судом предстали двое. Как отмечено в приговоре, Парфенков и Коханович действовали совместно с лицами, «материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, и с другими неустановленными следствием лицами».





Оба обвиняемых свою вину не признали, и в суде отказалась от дачи показаний. Однако в данном случае против них выступили многочисленные свидетели, также в качестве доказательств использовались видеозаписи, выложенные в интернет.





Как следует из обвинения, Кохановский, «выражая свое недовольство по поводу работы российских банков на территории Украины», камнем разбил стекло входной двери офиса «Альфа-банка», а затем погромщики вошли в помещение и «с помощью палок начали бить оргтехнику, диваны, шкафы, стулья, столы и другие предметы интерьера».









Василий Парфенков, отмечается в обвинении, «находясь в помещении отделении банка, взял в руки металлическую палку и начал бить ею по шкафу, столах, оргтехнике, а также переворачивал столы и бросал стулья».





Погром продолжался около 15-20 минут. Полиция не вмешивалась, бойцы ОУН помещение банка покинули «по указанию одного из участников».





Нанесенный ущерб банку был оценен в сумму 1 млн. 160 тыс. гривен (чуть больше 43 тыс. долл.). Однако в удовлетворении гражданского иска было отказано в связи с тем, что представитель истца в суд не явился.





Кто такой Василий Парфенков

Сегодня ему 36 лет, ранее в Беларуси он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В марте 2005 года Василия осудили по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества общеопасным спос ом) и приговорили к 3 годам лишения свободы. В 2007 году мужчину освободили условно-досрочно.





Также Парфенков известен как активист предвыборного штаба Владимира Некляева на выборах президента в 2010 году. В феврале 2011 года он был осужден в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года.





Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правозащитники признали Парфенкова политзаключенным.





В августе 2011 год он был помилован.





В декабре 2013 года Парфенков получил год лишения свободы за несоблюдение требований превентивного надзора с принудительным лечением от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Был освобожден в декабре 2014 года.





Потом стало известно, что он, нарушив условия превентивного надзора, уехал воевать в Украину в составе батальона ОУН, где получил позывной «Сябра». Сообщалось об его участии в АТО и полученном ранении.





В 2015 году некоторые СМИ сообщили, что белорус получил украинское гражданство. Однако в приговоре Шевченковского районного суда нет такой ссылки, в преамбуле отмечено, что Василий Парфенков – «уроженец Минска, белорус, гражданин Республики Беларуси, с профессионально-техническим образованием, холостой, проживающий в гражданском браке, не работающий, имеет на иждивении двух малолетних детей 2014-го и 2017 годов рождения, ранее не судим».





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 30 дней.