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В Багдаде всё спокойно? 210 (!) очагов COVID-19 выявлено только в одном Поставском районе

В Поставах пришлось дезинфицировать даже православную церковь, а всего санобработке в этом районе подвергли 210 очагов COVID-19. О количестве заразившихся остается только догадываться.


Последняя информация о количестве зараженных коронавирусом из Поставского района поступила 7 мая, тогда число случаев COVID-19 достигло 102, и после этого информацию об эпидемиологической ситуации перестали публиковать.

Хоть какое-то представление о масштабе эпидемии коронавирусной инфекции в этом регионе можно сформировать только по косвенным данным. Так, 21 июня газета «Пастаўскі край», опубликовала материал, из которого можно почерпнуть ряд интересных сведений об эпидемиологической обстановке.

Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 26 июня.

В частности, в нем говорится, что эпидемией были охвачены 7 средних школ, 4 дошкольных учреждения, школу искусств и государственный колледж. Более того, пришлось дезинфицировать местную церковь. 

Санобработку храма святителя Николая Чудотворца по согласованию с райисполкомом и епархией провели 14 апреля, то есть через два дня после Вербного воскресенья, когда в Поставах провел службу епископ Полотский и Глубокский Игнатий.

Всего же в Поставском районе по информации издания было продезинфицировано 210 очагов по месту работы и проживания заболевших коронавирусной инфекцией, при этом 117 из них — домашние.

Количество заразившихся коронавирусом по-прежнему не сообщается, однако в регионе удалось установить около 600 контактов первого уровня и почти 200 — второго. При этом в контактеры попало 200 поставских медиков.
Источник: vitebsk.cc
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