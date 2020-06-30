Виктору Скрундику на выездном заседании в Слуцке Минский областной суд, передает В деле проходят два убийства и одно покушение на убийство, поджоги домов и ограбление имущества. В том числе отменен смертный приговор, который вынесна выездном заседании в Слуцке Минский областной суд, передает Свабода.





В марте 2020 года 29-летнего Виктора Скрундика осудили на расстрел, 33-летнего Валентина Бушнина - к 18-летнему заключению, 25-летнего Виталия Мятежа - к 22 годам колонии. Скрундик, Бушнин и Мятеж на суде признавали вину частично. Скрундик настаивал, что под давлением оговорил себя.





Сегодня на рассмотрение апелляционной жалобы в Верховный суд доставили только Виктора Скрундика. Он был в наручниках и "робе смертника" - специальном костюме с буквами ВМН (высшая мера наказания. - РС).





Виктор Скрундик сказал судьям, что оговорил себя на следствии. Якобы признался в убийствах стариков Михаила Шугалея и Владимира Горькова под давлением, а на самом деле их не убивал, а это сделал Валентин Бушнин. По словам осужденного к смерти Скрундика, он боялся мести со стороны сообщника, так как тот рассказывал о своих связях в криминальном мире.





В Верховном суде Виктор Скрундик просил прощения у родственников жертв и призвал суд сохранить ему жизнь и заменить высшую меру на заключение.









Сколько в Беларуси "смертников"?





По словам правозащитника "Весны" Андрея Полуды, на сегодня без Виктора Скрундика 4 человека ждут в Беларуси исполнения смертных приговоров.





"Это можно назвать историческим моментом, так как смертный приговор отменили, что бывает очень редко, но такое уже было с Гурновым. Назначили полностью пересмотр дела.





Не объясняли почему, пока имеем только решение. Много доказательств может быть в пользу удовлетворения апелляции, но посмотрим позже, что обозначит суд.





Полагаю, очень серьезные доводы представляла адвокат, поэтому к ним прислушались. В том числе адвокат обращала внимание на то, что до конца не были определены все роли в этом деле, не выяснено, кто что делал.





Поэтому сейчас будет новое рассмотрение и это можно только приветствовать", - сказал Свободе правозащитник Андрей Полуда, который изначально следил за процессом по делу "слуцкой банды".