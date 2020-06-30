"Коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику", - говорится в сообщении на сайте Spring96.org по итогам заседания.





Как сообщалось, 6 марта Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79 - летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Все это происходило в январе 2019 года.





Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а Виктор Скрундик к смертной казни.





Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией республики применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.





В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В 2020 году также был вынесен смертный приговор - двум братьям.