Верховный суд отменил смертный приговор участнику "слуцкой банды", убивавшей пенсионеров
Верховный суд Беларуси отменил во вторник смертный приговор участнику "слуцкой банды" Виктору Скрундику.
"Коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику", - говорится в сообщении на сайте Spring96.org по итогам заседания.
Как сообщалось, 6 марта Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79 - летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Все это происходило в январе 2019 года.
Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а Виктор Скрундик к смертной казни.
Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией республики применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.
В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В 2020 году также был вынесен смертный приговор - двум братьям.
15:03 30/06/2020
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