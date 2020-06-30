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Минчанин с ребенком выпал из окна многоэтажки

В Минске около жилого дома по ул.Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

Было ли это самоубийство или случайное падение, не сообщается, как и подробности произошедшего

Известно, что малышке было около полутора лет, сообщает Телеграм-канал Sputnik. По сведениям телеграм-каналов, мужчина выбросил собаку, дочь, а потом выбросился сам. 
"Белорусский партизан"
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