Минчанин с ребенком выпал из окна многоэтажки

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.





Было ли это самоубийство или случайное падение, не сообщается, как и подробности произошедшего





Известно, что малышке было около полутора лет, сообщает Телеграм-канал Sputnik. По сведениям телеграм-каналов, мужчина выбросил собаку, дочь, а потом выбросился сам.







