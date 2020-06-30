В сеть попала некачественная вода — по следам этого происшествия даже возбудили уголовное дело за служебную халатность. В первую очередь проблема коснулась районов, которые снабжаются водой из поверхностных источников. Однако власти уже много лет обещают минчанам перевести эти районы на более качественную воду — артезианскую, пишет tut.by





Кто в Минске пьет воду из Вилейского водохранилища?





Водой из поверхностных источников снабжается примерно третья часть Минска по территории и почти половина по населению — это Московский, Фрунзенский и частично Октябрьский районы. Вода в квартиры поступает из резервного водохранилища Крылово, которое входит в Вилейско-Минскую водную систему. Перед подачей в сеть вода проходит очистку, ее хлорируют.





Еще отсальные жители столицы получают воду из подземных источников — артезианских скважин. Такая вода очищается природным путем, проходя через слои почвы. В большинстве случаев ее не нужно дополнительно очищать и обрабатывать.





Разговоры о том, что весь Минск нужно перевести на подземное водоснабжение, идут уже много лет.





Полностью перевести Минск на подземные источники к 2015 году

Перевод всей столицы на артезианское водоснабжение — проблема, которую «нужно было решить десять, двадцать лет назад». Так сказал еще в 2009 году тогдашний председатель Минского городского комитета природных ресурсов Александр Боровиков.





Он же сообщил, что город с 2013 года будут постепенно переводить на подземные источники, а к 2015-му завершат задачу. Забирать воду собирались из скважин Воложинского района Минской области, более чем в 40 километрах от столицы. Самой дорогостоящей частью проекта могла стать именно прокладка труб.





Боровиков допускал, что сроки из-за сложной экономической ситуации могут откорректировать, но говорил, что проект, «несмотря на свою затратность, имеет первоочередное значение для города».





В 2010-м цель по переводу Минска на подземные источники включили в госпрограмму «Чистая вода» на 2011−2015 годы.





«2020-й — это более реально»

Проект по переводу минчан на артезианскую воду в 2011 году оценивали в 680 млрд неденоминированных рублей, цифры называл экс-директор «Минскводоканала» Иосиф Герасименок. Финансировать дело должны были городской бюджет, местный фонд охраны природы и средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.





Отмечалось: чтобы обеспечить артезианской водой Фрунзенский район и часть Московского, нужно сделать немало: построить водозабор «Вязынка», построить и изменить схему магистральных водоводов, по которым подземную воду надо будет доставить на площадку очистной водопроводной станции в районе ТЭЦ-4.





Информация по срокам окончания проекта очень часто была противоречивой. Называли и 2013, и 2015, и 2016, и 2019 годы.





Впрочем, в разговоре с TUT.BY летом 2012 года начальник технического отдела Коммунального хозяйства Мингорисполкома Татьяна Левкович говорила про 2013-й как «немыслимую» дату:





— Чтобы заместить только 40% поверхностной воды на подземную, надо построить 40 километров напорных водоводов и двенадцать километров сборных водоводов, пробурить 40 скважин. Стоимость первого этапа перевода на сегодня составляет около 1,5 трлн рублей (на 2011 год. — Прим. TUT.BY). И поэтому при всем нашем желании 2013-й год — это просто немыслимо.





Вот 2020-й, оценивала собеседница, — это «более реальный срок».





Почти так и вышло: из одной госпрограммы планы по подземным источникам перетекли в другую — «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.





Под проект по артезианской воде собирались построить водозабор «Вязынка», но сначала появилась информация, что эту стройку перенесли на 2030-й, а еще позже — что ее отменили.





Новая дата — 2025-й

В декабре 2018 года Лукашенко встречался с "активом" Минска и высказался в том числе и о воде:





— У столицы сегодня треть источников — поверхностные. Это неправильно. Планируйте к середине следующей пятилетки (крайний срок — 2025 год) полностью перевести все питьевое водоснабжение города на подземные источники.





В октябре 2019 года директор «Минскводоканала» Олег Аврутин объяснял агентству «Минск-Новости», как успехи.





— Уже утверждено задание на проектирование, начать которое планируется в нынешнем году. Сейчас идет выбор подрядной организации, которая этим займется. Предпроектные проработки у нас есть, благодаря им известны все ключевые технические решения.





Предстоит самый сложный этап проектирования — определиться с трассировкой, решить, как и где будут проложены водоводы, по которым артезианская вода пойдет в столицу. Ведь все питающие водозаборы находятся в некотором удалении от Минска.









В марте 2020-го замначальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова рассказывала:





— У нас уже есть предпроектная документация, в которой были рассмотрены различные варианты. Выбран один из них: развитие водозаборов с южной части города — в Пуховичском и Дзержинском районах Минской области.





Высказывался совсем недавно по наболевшей теме и начальник производства «Минскводопровода» Антон Голоскок, он же подтвердил дату перехода на подземные источники — 2025 год. Впрочем, на сайте «Минскводоканала» значится и такая дата: 2030-й год.





Похоже, что при этой власти минчане чистой воды не дождутся - персональные самолеты с золотыми унитазами и помпезные дворцы с многочисленными резиденциями для "забронзовевших" правителей важнее, чем здоровье людей, за налоги которых они живут и строят себе дворцы.