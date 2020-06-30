



По решению европейских властей, "безопасными" с точки зрения распространения коронавируса признаны: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.





Предполагается, что в этот список еще могут быть внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели.





По данным дипломатических источников, Китай может быть включен в число безопасных стран, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.





Великобритания формально вышла из ЕС, но она сохраняет с Евросоюзом общую политику на время переходного периода, по меньшей мере до 31 декабря этого года. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС.





К середине дня во вторник Евросоюз намерен окончательно согласовать формальные критерии, по которым та или иная страна признается безопасной. Однако большинство членов ЕС уже согласились со списком стран, приведенным выше.