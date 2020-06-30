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Коронавирус: ЕС открывает границы для 14 стран - Беларуси в этом списке нет

Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока.


По решению европейских властей, "безопасными" с точки зрения распространения коронавируса признаны: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. 

Предполагается, что в этот список еще могут быть внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели.

По данным дипломатических источников, Китай может быть включен в число безопасных стран, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.

Великобритания формально вышла из ЕС, но она сохраняет с Евросоюзом общую политику на время переходного периода, по меньшей мере до 31 декабря этого года. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС.

К середине дня во вторник Евросоюз намерен окончательно согласовать формальные критерии, по которым та или иная страна признается безопасной. Однако большинство членов ЕС уже согласились со списком стран, приведенным выше.
Источник: ВВС
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