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"Наша Нива" вернулась на домен NN.by

Издание «Наша Нива» с утра 30 июня снова доступно по старому адресу NN.by. Напомним, с 25 июня «НН» пользовалась запасным адресом.

Об успешном решении проблемы в Фейсбуке объявил главный редактор «НН» Егор Мартинович.


Как напоминает belsat.eu, в ночь на 25 июня перестал открываться сайт газеты nn.by. у редакции забрали этот домен из-за того, что письма с уведомлением об оплате каким-то образом попали в спам, хотя раньше всегда приходили. 

«Это ведомство определило пять частных компаний, занимающихся регистрацией названий сайтов (доменов). Собственники сайтов должны ежегодно оплачивать аренду, цена – около 25 (двадцати пяти) рублей. Наш домен зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах второй, «Надежные программы». 

Каким-то загадочным образом оказалось, что спам-фильтр отправил четыре письма с напоминаниями от «Открытого контакта» в глубокую урну. Соответственно, мы не получили счетов на оплату 25 (двадцати пяти) рублей», – отмечалось в специальном заявлении редакции.

По поводу инцидента редакция провела переговоры с Министерством информации. Журналисты утверждают, что их ситуация обсуждалась силовиками. Поскольку к вечеру 25 июня проблема не решилась, редакция запустила новый сайт по запасному адресу Nashaniva.by.

С утра 30 июня «Наша Нива» снова доступна по старому адресу NN.by.
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