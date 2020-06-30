"Наша Нива" вернулась на домен NN.by

Об успешном решении проблемы в Фейсбуке объявил главный редактор «НН» Егор Мартинович.









Как напоминает belsat.eu , в ночь на 25 июня перестал открываться сайт газеты nn.by. у редакции забрали этот домен из-за того, что письма с уведомлением об оплате каким-то образом попали в спам, хотя раньше всегда приходили.





«Это ведомство определило пять частных компаний, занимающихся регистрацией названий сайтов (доменов). Собственники сайтов должны ежегодно оплачивать аренду, цена – около 25 (двадцати пяти) рублей. Наш домен зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах второй, «Надежные программы».





Каким-то загадочным образом оказалось, что спам-фильтр отправил четыре письма с напоминаниями от «Открытого контакта» в глубокую урну. Соответственно, мы не получили счетов на оплату 25 (двадцати пяти) рублей», – отмечалось в специальном заявлении редакции.





По поводу инцидента редакция провела переговоры с Министерством информации. Журналисты утверждают, что их ситуация обсуждалась силовиками. Поскольку к вечеру 25 июня проблема не решилась, редакция запустила новый сайт по запасному адресу Nashaniva.by.





С утра 30 июня «Наша Нива» снова доступна по старому адресу NN.by.