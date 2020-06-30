29 июня телеведущий Антон Мартыненко сообщил, что покинул телеканал. Это произошло после двух постов в соцсетях. В первом он цитировал классика Льва Толстого и восхищался смелостью людей, которые вышли на улицу на акции солидарности по всей Беларуси. Затем последовал пост о том, что Антон Мартынко купил вышиванку (на фото он в ней – авт.) в symbal.by тогда, когда «за это еще не били и не паковали в автозаки».





Телеведущий Антон Мартыненко уволился с телеканала по соглашению сторон.

Фото: из открытого доступа





- Сегодня я ушел с телеканала СТВ по соглашению сторон. После моих постов в соцсетях, мои эфиры сократили в три раза – раньше выходило по 9-10 утренних шоу со мной, теперь предлагали оставить только 3. А также меня захотели перевести в режим офисного работника: чтобы я приходил и как редактор писал подводки для программ. Решил не соглашаться на такие условия и мы расстались, - рассказывает «Комсомолке» Антон Мартыненко.





- Что планируешь сейчас делать?





- Буду искать работу – ушел в никуда. Понимал, что мои посты будут иметь последствия и осознанно на это шел. Мне было противно от своего молчания…И моя семья меня поддержала.





После эмоционального поста в Инстаграме, где телеведущий «Беларусь 1» Денис Дудинский высказывается о действиях ОМОНа и стоит в очереди в symbal.by, Денис ушел в отпуск и пока не выходит в прямом эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь!». Как рассказал телеведущий «Комсомолке», отпуск продлится не меньше месяца. В дирекции программы также подтвердили, что Денис Дудинский находится в отпуске, когда он выйдет в эфир не уточнили.





Ведущий и путешественник Дмитрий Врангель долгие годы снимал для ОНТ видео о путешествиях «Приключения капитана Врангеля». Однако несколько дней назад Дмитрий сообщил: «Всем поклонникам авторской программы хочу сообщить, что телеканал ОНТ прекратил его показ». Об этом стало известно спустя два дня после поста Врангеля в футболке с принтом герба «Погоня» и словами:





- В 90-х мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных не загоняли, людей в плену массово не держали. Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал как сегодня! – написал Дмитрий Врангель.





Ранее в СМИ сообщалось, что недавно стало известно об отмене концерта Дяди Вани в Гомеле, который также сделал два поста в Инстаграме на тему ситуации с задержаниями людей на улицах Минска. Еще стал вестно, что певец Алексей Гросс, победитель «Славянского Базара-2016», 25 июня был исключен из списка выступающих Республиканского бала выпускников, а также он не будет участвовать в концерте во Дворце Независимости 2-го июля и в гала-концерте «Минск – город-герой» у Стелы 3-го июля.





- Мне сообщили, что слишком фривольно высказываюсь в соцсетях. Но я никого не призываю к смене власти или выходить на митинги. Просто освещаю свою реакцию на задержания людей, на ситуацию с медиками, которые падают в обморок от обезвоживания. И при этом я не говорю, что кто-то виноват, а агитирую людей помогать медикам, как делаю это сам. На сегодняшний день получил сотни сообщений со словами поддержки. Но не считаю, что мой поступок это героизм – это реакция человека на предлагаемые обстоятельства. Каждый белорус имеет право на свое мнение. И я, если придется, готов крутить шаурму, чтобы только быть окруженным честными и порядочными людьми, - поделился с «Комсомолкой» Алексей Гросс.







