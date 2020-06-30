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Ни церковь, ни кабак - ничего не свято! Милиция следит за сбором людей и в соборе

Гомельчане посетили собор, чтобы поставить свечу за здоровье задержанных политиков, и встретили много милиции


В минувшую пятницу гомельчане посетили Собор Святых Петра и Павла, чтобы поставить свечу за здоровье задержанных политиков.

Информация о встрече была опубликована в различных мессенджерах, поэтому не удивительно, что на мероприятие пришли не только активисты, но и люди в форме. Как сообщает Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», участников было около 20 человек. Зато число сотрудников правоохранительных органов было существенно выше: 25 сотрудников, 2 микроавтобуса «Форд», одна «Газель», экипаж ГАИ, несколько экипажей ППС и офицеры милиции в собственных авто. Были милиционеры в штатском и внутри собора.


О задержаниях в этот вечер не сообщалось.
gomel.today
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