Ни церковь, ни кабак - ничего не свято! Милиция следит за сбором людей и в соборе
Гомельчане посетили собор, чтобы поставить свечу за здоровье задержанных политиков, и встретили много милиции
В минувшую пятницу гомельчане посетили Собор Святых Петра и Павла, чтобы поставить свечу за здоровье задержанных политиков.
Информация о встрече была опубликована в различных мессенджерах, поэтому не удивительно, что на мероприятие пришли не только активисты, но и люди в форме. Как сообщает Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», участников было около 20 человек. Зато число сотрудников правоохранительных органов было существенно выше: 25 сотрудников, 2 микроавтобуса «Форд», одна «Газель», экипаж ГАИ, несколько экипажей ППС и офицеры милиции в собственных авто. Были милиционеры в штатском и внутри собора.
О задержаниях в этот вечер не сообщалось.
09:45 30/06/2020
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