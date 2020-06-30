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С 1 июля сняты COVID-требования к транзитным дальнобойщикам

Совмин принял постановление от 26 июня 2020 года № 372, которым снимаются требования с водителей, едущих транзитом через Беларусь на транспорте, предназначенном для международных автоперевозок.



Напомним, они вводились постановлением от 25 марта 2020 года № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».

В соответствии с требованиями, указанные водители должны были проезжать только по определенным республиканским дорогам, а также покинуть территорию страны по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда.

Кроме того, постановлением № 372 внесены изменения  в постановление от 25 мая 2020 года № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Документ  вступает в силу с 1 июля 2020 года.
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