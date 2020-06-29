Cirque du Soleil сокращает штат: на грани банкротства из-за COVID-19





Всемирно известный Cirque du Soleil для защиты от банкротства в связи с коронакризисом намерен реструктурировать свой капитал с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил телеканал CNN.





Свою несостоятельность компания объясняет "огромным сбоем и принудительным закрытием шоу в результате пандемии COVID-19", указано в сообщении.





Отмечается, что в конце марта Cirque du Soleil Entertainment Group приостановила все свои шоу из-за коронавируса. В связи с этим были уволены 3500 сотрудников.





Согласно данным СМИ, Cirque du Soleil задолжал кредиторам почти один миллиард долларов и по этой причине объявил тендер для крупнейших спонсоров из США, Китая и Канады.





"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", − подчеркнул генеральный директор компании Даниэль Ламарр.









В то же время, как пишет CNN, компания получила 300 миллионов долларов помощи от инвесторов для "успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам".





Ранее сообщалось, что во время карантина из-за коронавируса в США разорилась компания по каршерингу. Несколько десятков электроавтомобилей вывезли и бросили на свалке.





Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает открывать дела о банкротстве юрлиц-должников на период карантина.



