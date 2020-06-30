



Днем 29 июня тела 45-летнего и 57-летнего мужчин были найдены и извлечены из воды. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и назначила судебно-медицинские экспертизы. Также следователи опрашивают родственников и очевидцев.





По факту гибели братьев Браславский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.





Озеро Иново находится в 13 километрах на юго-восток от Браслава и имеет площадь 1,27 квадратного километра. Максимальная глубина на этом озере достигает 9 метров.