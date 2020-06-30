У Ольги Николайчик после 17 дней карцера выявлен бронхит

Ольга Николайчик / Еврорадио





Ее задержали после того, как 6 июня она присутствовала на пикете по сбору подписей возле Комаровки в Минске. Николайчик находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.





Женщина, сидевшая в одной камере с активисткой и вышедшая на свободу, по просьбе Ольги Николайчик рассказала об условиях, в которых она отбывает административный арест.





Первые 4 дня в карцере Николайчик была на голодовке (почему она попала в карцер, неизвестно). Её не выводили на прогулки, не водили в душ, не передавали письма и передачи. А ещё сокамерница говорит, что не давали воду. У активистки забрали все личные вещи, включая очки и лекарства.





У Ольги Николайчик были 45 суток административного ареста. Недавно она получила еще 15. "Скорее всего, её до выборов не выпустят", — говорит сокамерница.



