Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев переведен из следственного изолятора (СИЗО) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в больницу в связи с диагностированием у него двухсторонней пневмонии. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.





Как отмечает ГКНБ, за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали ему "бумаги и предметы". В пресс-центре также утверждают, что у одного из адвокатов экс-президента "выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции". "СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме, строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу", - подчеркивается в сообщении.





Атамбаев 23 июня судом Первомайского района Бишкека был признан виновным по статье "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии и приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, 63-летний экс-президент и еще 19 человек, в том числе бывший генпрокурор Индира Джолдубаева, которая оштрафована судом на 67 тыс. долларов, причастны к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева из исправительной колонии, пишет tass.ru









Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.





Бывшему президенту вручено уведомление о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в Иссык-Кульской области. Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ с 8 августа 2019 года.







