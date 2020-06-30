



40 процентов пациентов, переболевших в легкой форме, не приобрели стойкого иммунитета к заболеванию. Испытуемые показали, что антивирусные белки, появившиеся в их организме сразу после выздоровления, потеряли способность противодействовать инфекции спустя два месяца. Пятая часть тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, тоже продемонстрировали потерю иммунитета к вирусу через какое-то время, - пишет журнал «Nature Medicine».





На основании этих исследований, китайские ученые отмечают: говорить об «иммунных паспортах» и коллективном иммунитете против COVID-19 пока рано.