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Антитела к COVID-19 спустя 2 месяца утрачивают силу, говорить о коллективном иммунитете рано

Группа ученых медицинского университета города Чунцина в Китае провела исследования с участием 70 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.


40 процентов пациентов, переболевших в легкой форме, не приобрели стойкого иммунитета к заболеванию. Испытуемые показали, что антивирусные белки, появившиеся в их организме сразу после выздоровления, потеряли способность противодействовать инфекции спустя два месяца. Пятая часть тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, тоже продемонстрировали потерю иммунитета к вирусу через какое-то время, - пишет журнал «Nature Medicine».

На основании этих исследований, китайские ученые отмечают: говорить об «иммунных паспортах» и коллективном иммунитете против COVID-19 пока рано.
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