Хотя в некоторых государствах наблюдается устойчивый прогресс в борьбе с заболеваемостью коронавирусной инфекции, общая картина такова - пандемия коронавируса в мире неуклонно ускоряется. К такому выводу пришел Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ, во время брифинга 29 июня.









По словам гендиректора организации даже беспрецедентные меры для замедления темпов распространения и замедления COVID-19, принятые в некоторых странах, так или иначе не смогли окончательно остановить коронавирус. А в тех государствах, где возобновилась экономическая деятельность, открылись границы - регистрируются новые вспышки инфицирования - наблюдается вторая волна «ковида».





- Большинство людей в мире все еще восприимчивы к коронавирусной инфекции, поэтому у коронавируса есть пространство для распространения, - резюмировал Гебрейесус.





Сообщив статистику, глава организации заметил, что 30 июня исполнится 6 месяцев с того дня, когда в мире была зарегистрирована первая вспышка коронавируса - ВОЗ проинформировали об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. А сегодня уже количество инфицированных превысило 10 миллионов человек, число погибших - 500 тысяч.



