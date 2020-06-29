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«Готовимся к худшему». В Беларуси с 1 июля запрещают иностранные DNS-серверы в госучреждениях

С 1 июля вступает в силу приказ Оперативно-аналитического центра при президенте, запрещающего использование иностранных DNS-серверов в государственных учреждениях. Что это значит для белорусских интернет-пользователей? Будет ли это новой волной блокировки белорусского интернета?

Об этом «Белсат» поговорил с консультантом по информационной безопасности.

Что такое DNS?

DNS можно сравнить с блокнотом. Если мы хотим зайти на сайт, то мы пишем в адресной строке домен, который читабелен для нас. Браузер запрашивается у этого блокнота: «Скажи мне, какой по факту адрес страницы?». Настоящий адрес – это какие-то цифры, которые не имеет смысла запоминать, ведь это просто неудобно. Именно эти цифры и сохраняет DNS-сервер.

Провайдер всегда имеет эти DNS-адреса и, соответственно, он может всегда в этом блокноте что-то откорректировать. Например, чтобы вместо сайта TUT.by открывался какой-то другой. А если провайдер будет запрещать пользоваться другими, не белорусскими DNS, то наш блокнот станет цензурированным.

Врачи ухаживают за пациентами удаленно, по телефону и интернету. Фото: Dreamstime

Поменять родной DNS на иностранный можно вручную в настройках компьютера. Однако если их заблокируют – такие манипуляции не сработают. Похожая ситуация случалась у провайдера Космос-ТВ. В 2015 году они заблокировали опцию пользования иностранными DNS.

В итоге у людей просто не работал интернет, когда они руками прописывали нужные DNS. Поэтому приходилось пользоваться DNS от провайдера.

Что значит этот документ?

Новый приказ будет действовать не для всех, а только для школ и каких-то других государственных и административных учреждений. Вероятно, заблокируют некоторые негосударственные сайты.

Главная опасность в том, что интернет в Беларуси будет отключаться. Как это уже неоднократно бывало, например, неделю назад на акциях протеста, когда в местах «живых цепей» отключали мобильный интернет, а некоторым и вовсе отключали SIM-карту.

«Лучше подготовиться к худшему. Не до конца понятно, как этот приказ будет выполняться. Советую обзавестись VPN, который позволит пользоваться внешними DNS», – отмечает специалист по информационной безопасности Илья П.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Будут ли власти глушить интернет?

Илья П. полагает, что сейчас существует большая вероятность, что перед выборами и во время протестных демонстраций будут глушить интернет. Следует помнить, что VPN помогает только обойти блокировки некоторых страниц, однако он никак не поможет, если совсем нет интернета.

На данный момент в мире не изобрели надежный инструмент, который позволит передавать информацию, даже если нет доступа к интернету.

«Это как отключение электричества. Что делать в таком случае? Можно поставить свой портативный генератор, однако такую технологию в случае с интернетом пока что не разработали», – отмечает специалист.

Есть мессенджеры, которые создают вокруг себя сеть и работают через Bluetooth. Однако они не очень надежны и не работают на большое количество людей, отмечает Илья П.

Блокировка – это потери

Отключение или ограничение интернета затрагивает не только физических пользователей, но и банковскую систему, промышленность. Это сильно повлияет на всю систему. Гораздо проще точечно выключить мобильный интернет: чтобы невозможно было вести стримы, люди не могли собраться и так далее.

«Отключение интернета – это большие убытки для предприятий и банков. Хочется надеяться, что этого не произойдет. Только если введут чрезвычайное или военное положение».

В Беларуси с 2018 года действует новый порядок блокировки сайтов. Постановление ОАЦ при Президенте Республики Беларусь от 3 октября 2018 года № 8/10/6 очень упрощало блокировку сайтов. Это могли делать поставщики интернет-услуг по заказу от какой-то организации.

Причем странице необязательно нужно было нарушать действующее законодательство, чтобы быть заблокированной. Достаточно было быть «неугодным» властям ресурсом.

В Беларуси чаще блокируют сайты, связанные с наркотиками и оппозиционные информационные ресурсы (например, «Хартию-97»).
Ксения Тарасевич/АА belsat.eu
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