Фото: скриншот видео, на котором Иван Прус звонит в милицию





Друзья Ивана говорят, что он буквально пропал в пятницу вечером. Только на следующий день удалось выяснить, что его задержали, доставили в Московское РУВД, после чего увезли в изолятор на Окрестина.





Выходные впервые задержанный Иван Прус провел в Центре изоляции правонарушителей, где обычно сидят осужденные на «сутки».





На вопросы суда он отвечает из клетки, хотя другие административно задержанные, на процессах которых была пресса, давали показания, сидя за столом одного из кабинетов изолятора на Окрестина.





Рапорты о правонарушении подали старший оперативный дежурный Карпеня и старший инспектор Московского РУВД Бокачевский. В протоколе указано, что 24 июня Иван Прус позвонил с мобильного в дежурную службу Московского РУВД и задал вопрос, не относящийся к компетенции милиции, а именно: как ему безопасно добраться на работу без задержаний, чтобы его не «упаковали» в автозак. Кстати, дежурный ему ответил: «Не нарушать правила общественного порядка, и все». Более того, заверил, что вообще никого не задерживают.





По мнению правоохранителей, данный звонок препятствовал их работе, своими действиями Прус проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).





Статья 17.1 КоАП Мелкое хулиганство — оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, — влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест.





Иван Прус, находясь в клетке, по видеосвязи сообщил, что за время, проведенное в изоляторе, все осознал, признает себя виновным и раскаивается в содеянном. По его словам, он испытал стресс, будучи помещенным в изолятор, никогда ранее его не задерживали.