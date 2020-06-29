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Стало известно, когда Россия может открыть границу с Беларусью

Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля — начале августа. Об этом 29 июня заявил посол Владимир Семашко, передает ОНТ.


— Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600−700 человек, а выздоровевших — 2−3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По его словам, Россия уже ввела некоторые послабления. Например, границу могут пересекать вахтовики, чем уже воспользовались работники «Белоруснефти».

Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и белорусам. 26 марта Россия разрешила въезжать в страну белорусам — близким родственникам россиян.

В Беларуси в последние дни фиксируют снижение ежесуточных новых случаев коронавируса. По данным на 29 июня, в стране зарегистрированы 61 790 случаев COVID-19 (+315 за сутки), выздоровели и выписаны 45 213 пациентов (+186 за сутки), умерли 387 пациентов (+4 за сутки).

Россия по числу заразившихся находится на третьем месте в мире: первое место занимают США (2,5 млн инфицированных) и Бразилия (1,3 млн инфицированных). В России выявлено 641 156 случаев коронавируса, умерли 9166 человек, выздоровели 403 430 пациентов, пишет Тut.by.
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