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По факту появления некачественной воды в Минске возбудили уголовное дело

Статья — "Служебная халатность" (ч.2 ст. 428), сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.

Очередь за водой в Минске. Июнь 2020-го / Reuters​


Вода с неприятным запахом в Московском и Фрунзенском районах появилась утром 24 июня (позже проблема частично затронула и соседние районы). Только на следующий день власти объявили, что её нельзя пить. На улицах несколько дней стояли автоцистерны с водой. Специалисты никак не могли дать ответ на вопрос о причине происшествия. Сейчас обстоятельства появления некачественной воды выясняют следователи, передает "Еврорадио".

"По предварительной информации, поступление не безвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного исполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций", — пишет СК.

Следователи допрашивают работников неназванного предприятия, изучается техническая документация. Назначена комплексная химическая экспертиза по пробам воды, которые взяли в разных районах столицы. Расследование контролирует начальник УСК по Минску.
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