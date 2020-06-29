Очередь за водой в Минске. Июнь 2020-го / Reuters​









Вода с неприятным запахом в Московском и Фрунзенском районах появилась утром 24 июня (позже проблема частично затронула и соседние районы). Только на следующий день власти объявили, что её нельзя пить. На улицах несколько дней стояли автоцистерны с водой. Специалисты никак не могли дать ответ на вопрос о причине происшествия. Сейчас обстоятельства появления некачественной воды выясняют следователи, передает "Еврорадио"





"По предварительной информации, поступление не безвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного исполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций", — пишет СК.





Следователи допрашивают работников неназванного предприятия, изучается техническая документация. Назначена комплексная химическая экспертиза по пробам воды, которые взяли в разных районах столицы. Расследование контролирует начальник УСК по Минску.