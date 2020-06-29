По факту появления некачественной воды в Минске возбудили уголовное дело
Статья — "Служебная халатность" (ч.2 ст. 428), сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.
Очередь за водой в Минске. Июнь 2020-го / Reuters
Вода с неприятным запахом в Московском и Фрунзенском районах появилась утром 24 июня (позже проблема частично затронула и соседние районы). Только на следующий день власти объявили, что её нельзя пить. На улицах несколько дней стояли автоцистерны с водой. Специалисты никак не могли дать ответ на вопрос о причине происшествия. Сейчас обстоятельства появления некачественной воды выясняют следователи, передает "Еврорадио".
"По предварительной информации, поступление не безвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного исполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций", — пишет СК.
Следователи допрашивают работников неназванного предприятия, изучается техническая документация. Назначена комплексная химическая экспертиза по пробам воды, которые взяли в разных районах столицы. Расследование контролирует начальник УСК по Минску.
20:13 29/06/2020
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