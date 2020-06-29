Под Бобруйском нашли тела четырёх мужчин, среди них — силовики

На месте работают следователи, эксперты и спасатели. Выясняются причины трагического происшествия.

Пресс-служба СК добавляет, что перевёрнутую машину заметили работники агроусадьбы. Известно, что компания мужчин 28 июня удила рыбу на берегу водоёма возле деревни Спорное. Предполагается, что, когда они уезжали, водитель не справился с управлением и автомобиль оказался в воде.









Работу следственно-оперативной группы координирует Сергей Аземша, заместитель председателя СК. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 317 УК).