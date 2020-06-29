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Под Бобруйском нашли тела четырёх мужчин, среди них — силовики

Трагедия произошла в Бобруйском районе. 29 июня около 12 часов в водоёме недалеко от города нашли перевёрнутый автомобиль "Nissan". В нём были тела четырёх мужчин. Все погибшие — жители Бобруйска, им было 52, 41, 38 и 34 года.


Пресс-служба МВД отмечает в Telegram, что среди них — сотрудник милиции из Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Подчёркивается, что они "находились вне службы", пишет ex-press.by.

На месте работают следователи, эксперты и спасатели. Выясняются причины трагического происшествия.
 
Пресс-служба СК добавляет, что перевёрнутую машину заметили работники агроусадьбы. Известно, что компания мужчин 28 июня удила рыбу на берегу водоёма возле деревни Спорное. Предполагается, что, когда они уезжали, водитель не справился с управлением и автомобиль оказался в воде.


Работу следственно-оперативной группы координирует Сергей Аземша, заместитель председателя СК. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 317 УК).
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