Сотрудники КГБ приехали за картинами Белгазпромбанка
29 июня к галерее «Арт-Беларусь» приехали сотрудники силового ведомства. Но картины из хранилища не вывозили.
Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова.
На нем все еще висят рекламные растяжки, с которых смотрят работы Марка Шагала, Леона Бакста, Хаима Сутина, Шраги Царфина и других всемирно известных белорусских художников.
До 12 июня они входили в частную коллекцию Белгазпромбанка, которая в 2017 году стала публичной: увидеть ее мог любой желающий за небольшую плату. Теперь картины приобщены к уголовному делу. Вместо них на стенах галереи висят пустые рамы и QR-коды.
На закрытых дверях висит репродукция картины «Ева» Хаима Сутина, под ней — два хештега: #вместесЕвой и #разамзЕвай. На полках магазина при галерее лежат наклейки — тоже с Евой.
В 13.45 мимо прошел директор Дворца искусства Александр Зинкевич.
В 14.10 на лестнице, которая ведет в галерею, замелькали сотрудники галереи — с коробками в руках и упаковочной пленкой.
В 14.27 ко Дворцу подъехал черный мерседес и четыре сотрудника силового ведомства в нем. В галерее говорят, что это были сотрудники КГБ. Трое из них проследовали в галерею.
Сотрудники галереи говорят, что им запрещено делиться информацией.
В 15.22 сотрудники и куратор коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко вышли из галереи — без картин.
Вместе с сотрудниками в штатском вышли и работники галереи. Они вынесли упаковочный материал и рассеиватели, которые используются для фото- и видеосъемки.
Картины, вероятно, сегодня останутся в галерее.
Источник: tut.by
16:48 29/06/2020
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