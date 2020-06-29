Сотрудники КГБ приехали за картинами Белгазпромбанка

Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова.





На нем все еще висят рекламные растяжки, с которых смотрят работы Марка Шагала, Леона Бакста, Хаима Сутина, Шраги Царфина и других всемирно известных белорусских художников.





До 12 июня они входили в частную коллекцию Белгазпромбанка, которая в 2017 году стала публичной: увидеть ее мог любой желающий за небольшую плату. Теперь картины приобщены к уголовному делу. Вместо них на стенах галереи висят пустые рамы и QR-коды.





На закрытых дверях висит репродукция картины «Ева» Хаима Сутина, под ней — два хештега: #вместесЕвой и #разамзЕвай. На полках магазина при галерее лежат наклейки — тоже с Евой.









В 13.45 мимо прошел директор Дворца искусства Александр Зинкевич.





В 14.10 на лестнице, которая ведет в галерею, замелькали сотрудники галереи — с коробками в руках и упаковочной пленкой.





В 14.27 ко Дворцу подъехал черный мерседес и четыре сотрудника силового ведомства в нем. В галерее говорят, что это были сотрудники КГБ. Трое из них проследовали в галерею.





Сотрудники галереи говорят, что им запрещено делиться информацией.





В 15.22 сотрудники и куратор коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко вышли из галереи — без картин.





Вместе с сотрудниками в штатском вышли и работники галереи. Они вынесли упаковочный материал и рассеиватели, которые используются для фото- и видеосъемки.





Картины, вероятно, сегодня останутся в галерее.



