+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Сотрудники КГБ приехали за картинами Белгазпромбанка

29 июня к галерее «Арт-Беларусь» приехали сотрудники силового ведомства. Но картины из хранилища не вывозили.

Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова.

На нем все еще висят рекламные растяжки, с которых смотрят работы Марка Шагала, Леона Бакста, Хаима Сутина, Шраги Царфина и других всемирно известных белорусских художников. 

До 12 июня они входили в частную коллекцию Белгазпромбанка, которая в 2017 году стала публичной: увидеть ее мог любой желающий за небольшую плату. Теперь картины приобщены к уголовному делу. Вместо них на стенах галереи висят пустые рамы и QR-коды.

На закрытых дверях висит репродукция картины «Ева» Хаима Сутина, под ней — два хештега: #вместесЕвой и #разамзЕвай. На полках магазина при галерее лежат наклейки — тоже с Евой.


В 13.45 мимо прошел директор Дворца искусства Александр Зинкевич.

В 14.10 на лестнице, которая ведет в галерею, замелькали сотрудники галереи — с коробками в руках и упаковочной пленкой.

В 14.27 ко Дворцу подъехал черный мерседес и четыре сотрудника силового ведомства в нем. В галерее говорят, что это были сотрудники КГБ. Трое из них проследовали в галерею.

Сотрудники галереи говорят, что им запрещено делиться информацией.

В 15.22 сотрудники и куратор коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко вышли из галереи — без картин.

Вместе с сотрудниками в штатском вышли и работники галереи. Они вынесли упаковочный материал и рассеиватели, которые используются для фото- и видеосъемки. 

Картины, вероятно, сегодня останутся в галерее.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]