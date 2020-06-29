



"По поводу доступности нашего образования сломано немало копий. Удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения.





Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование, - сказал Лукашенко сегодня, общаясь с "педактивом". - Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит".





"Вы знаете мою позицию. У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос", - сказал Лукашенко.









Он отметил: как "преподаватель", хорошо знает, что такое разговаривать с глазу на глаз, видеть человека.





"Должен сказать, что системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег… Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания", - уверен Лукашенко





"Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки, это патриоты, как мы вначале сказали. Так если это патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех его положительных качествах, мы этого не видим.





Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы", - заявил Лукашенко.





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