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Официально: за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, Минздрав обнаружил еще 315 зараженных

Минздрав опубликовал новую статистику по распространению коронавриуса в стране.


По официальной вресии чиновников от медицины в Беларуси на 29 июня зарегистрировано 61 тыс. 790 человек с положительным тестом на COVID-19. 

Их них умерли 387 человек.

На данный момент выздоровели и выписаны 45 тыс. 213 пациентов.

При этом ведомство утверждает, что всего проведено 992 тыс. 007 тестов. 

Напомним, официальным данным по COVID-19 в Беларуси мало кто доверяет, поскольку на фоне почти всего остального мира, если не считать некоторых африканских и арабских стран, выглядят они весьма сомнительно. 

Более того, сами медики в неофициальном общении признаются, что диагноз COVID-19 при смерти пациента ставят только в случае, если больше списать эту смерть совсем не на что, то есть человек до заболевания коронавирусом был абсолютно здоров.
"Белорусский партизан"
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