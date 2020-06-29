Их них умерли 387 человек.





При этом ведомство утверждает, что всего проведено 992 тыс. 007 тестов.





Напомним, официальным данным по COVID-19 в Беларуси мало кто доверяет, поскольку на фоне почти всего остального мира, если не считать некоторых африканских и арабских стран, выглядят они весьма сомнительно.





Более того, сами медики в неофициальном общении признаются, что диагноз COVID-19 при смерти пациента ставят только в случае, если больше списать эту смерть совсем не на что, то есть человек до заболевания коронавирусом был абсолютно здоров.

На данный момент выздоровели и выписаны 45 тыс. 213 пациентов.