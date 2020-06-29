Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает пока, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. Однако заявляет, что "мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более 15, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН".





Лавров указал, что "сам впервые за три месяца побывал за границей в Сербии и в Беларуси". По его словам, "оба визита планировались еще на март".





Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что "все за границу ездят через Беларусь", министр указал, что "мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью".





"Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения", - заключил он.



