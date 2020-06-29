Генпрокуратура напомнила о статье УК за "клевету"





"Публичные клевета, оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия могут наступать административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность", - рассказал Павел Елисеев.





По его словам, в последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД.





Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны.





"Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия", - отметил Павел Елисеев.





Напомним, в Беларуси по уголовной статье за "клевету" можно угодить на три года на "химию", если речь идет о простых смертных или на 5 лет лишиться свободы, если речь идет о Лукашенко и его чиновниках.









Кстати, любопытное совпадение. В то время, как белорусов пугают уголовной отвественностью за "клевету", в Казахстане эту ответственность отменяют. На днях закон о декриминализации клеветы подписал президент этой страны, передает Tengrinews.kz





Если раньше в Казахстане за клевету можно было получить три года тюрьмы, то после вступления в силу поправок, наказанием будут штраф или административный арест.



