Государственный телеканал CCTV сообщил, что 20 мастеров смешанных единоборств из бойцовского клуба Enbo в провинции Сычуань на юге страны помогут тренировать пограничников, обучая их навыкам рукопашного боя, пишет South China Morning Post в обзоре китайской прессы.





Военная газета China National Defense News написала, что из бойцов MMA и участников эстафеты Олимпийского огня, взбиравшихся на вершины Эвереста, будут сформированы пять дивизионов.





Командующий тибетским военным округом Ванг Хайтянг (Wang Haijiang) заявил, что рекруты «значительно повысят организационную и мобилизационную силу» пограничников и их «способность к быстрому реагированию», хотя не уточнил, что эта мобилизация связана с напряженностью на границе с Индией.





CCTV показал кадры сотен новобранцев, выстроившихся в ряд в Лхасе (столице Тибетского автономного региона).





Пограничным патрулям и спецназу будут помогать тибетские мастифы, которых тренируют в Лхасе, хотя официальные китайские СМИ не уточняли, станут ли их задействовать в конфликте с индийцами.









Тибетские мастифы — крупная охранная и сторожевая порода собак, взрослые представители которой достигают веса в 80 кг и роста в холке 77 см. Самый крупный официально зарегистрированный тибетский мастиф Ши Лунг весил 113 кг при росте 90 см.





фото носит иллюстративный характер





Заявление об усилении пограничных войск было сделано, после того как на границе 16 июня произошло столкновение, в котором погибли 20 индийских солдат (Китай не подтверждал потери со своей стороны) и были ранены более 76 человек.





Огнестрельное оружие не применялось, солдаты дрались камнями, дубинками с гвоздями или мотками колючей проволоки. Этот конфликт считается первым за 45 лет столкновением на индийско-китайской границе с жертвами.





После этого Индия переместила свои боевые истребители и вертолеты на передовые авиабазы в район Ладакх, где проходит спорная граница с Китаем, в частности, ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами класса «земля — воздух» Hellfire, и тяжелые вертолеты Chinook, а Китай увеличил количество своих истребителей J-11 и J-8, а также бомбардировщиков дальнего радиуса действия на авиабазах Хотан и Кашгар в Тибете.