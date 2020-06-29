



Пострадавший работник школы рассказал свою версию событий " Нашей Ниве





Как рассказывает учитель, в Комаринской школе он работает с 2015 года. Директор сразу невзлюбил нового сотрудника и старался ему насолить: объявлял выговоры и всячески наказывал. Однако спустя некоторое время ситуация нормализовалась.





По словам учителя, в последнее время директор вновь начал к нему цепляться, однако 19 мая стало последней каплей.





В тот день была проверка в школе. Придя на работу, педагог обнаружил пропажу рабочих документов. Он сразу обратился к руководителю, на что тот сказал разбираться самостоятельно. Мужчина вызвал милицию.





Затем ему стало плохо. Коллега налила из его чайника воды, которая оказалась мочой. Позже учитель заметил и то, что его личный ноутбук сломали.





В итоге с происшествиями разбирались приехавшие сотрудники милиции. Они выяснили, что это дело рук директора, на которого завели уголовное дело за хулиганство.









Пострадавшему педагогу пришлось уволится из школы и уехать из Комарина.





«Я боюсь этого человека. Просто боюсь. Что он будет поливать меня грязью, писать жалобы. Но зла ему не желаю. Не хочу, чтобы он страдал, даже не хочу, чтобы его судили, мне ничего этого не нужно. Может он повзрослеет со временем и сам поймет, что делает», — рассказывает мужчина.





Директор был снят с должности и теперь работает в школе учителем биологии. Он уверяет, что история про чайник — это точно не правда.